Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu - Son Dakika

Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu

18.11.2020 17:28
Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde ön iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu. Özel bir hayvan kliniğine getirilip, ameliyat edilen yavru köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulan vatandaşlar, köpeğin fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Gönderilen fotoğraf üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, ön iki bacağı kesilmiş köpeği Samsun'a getirdi. Yaralı köpek HAYTAP'ın desteği ile özel bir hayvan kliniğine getirildi. Ameliyata alınan köpeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"PROTEZ TAKMA ŞANSIMIZ ÇOK YOK"

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Kanat, "Köpeğimizin her iki bacağında travmatik lezyonları var. Bacaklarının keskin bir cisimle kesildiğini görüyorum. Kemiğinin geri kalan kısımları çok aktif değil. Bu nedenle protez takma şansımız çok yok. Ameliyatları yapıldıktan sonra tekerlekli bir yürüteçle, arka bacaklarına yük vererek hayatını sürdürebileceğini düşünüyorum. Gerçekten çok üzüldük, söylenecek bir söz yok" diye konuştu.

Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu
Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu

Hayvan Hakları Federasyonu, Samsun, Havza, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl vicdansızlık! İki bacağı kesilmiş yavru köpek bulundu - Son Dakika


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