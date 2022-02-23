Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

23.02.2022 16:50

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yukarıaksu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce taş ocağından 4 adet su motoru, 900 metre kablo ile çeşitli ağırlıktaki hurda malzemeler çalındı. Taş ocağı yetkililerine jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu söz konusu hırsızlık olayıyla ilgili 1'i hurdaları satın alan şahıs ve 3'ü hırsızlık olayına karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu şahısların daha önce de aynı yerden hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren hurdaları satın alan şahıs serbest bırakılırken, hırsızlık olayıyla ilgili nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.B., F.S. ve U.U. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Taş ocağından hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da iki kez aynı taş ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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