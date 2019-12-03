Son Dakika Haberleri: Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da imalathaneye dönüştürülen iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bidona konulan 40 litre sahte viski, 10 litre sahte rakı, bin 850 sahte bandrol, çok miktarda viski etiketi, 320 şişe kapağı, çok miktarda boş şişe ile yine alkol yapımında kullanılan ham madde ile plastik bidon, huni, derece, süzgeç, su ısıtıcı ve maşrapa ele geçirdi.

Operasyonda, iş yerinde sahte içki ürettiği öne sürülen bir zanlı yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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