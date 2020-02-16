Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 12. günde de ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 12. günde de ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 12. günde de ulaşılamadı

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 12 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 12. günde de ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 12 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekibi ve AFAD ekipleri Terme Çayı ve sahilde arama yaptı.

Çalışmalarda Günal'a ait bir ize ulaşılamadı. Çalışmaların yarın da süreceği belirtildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 12 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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