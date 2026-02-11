Samsun'da Kağıt Toplayıcısı Ölü Bulundu - Son Dakika
Samsun'da Kağıt Toplayıcısı Ölü Bulundu

11.02.2026 15:59
Canik ilçesindeki Yılanlıdere'de kağıt toplayıcısı Musa Yarar'ın cansız bedeni bulundu.

SAMSUN'un Canik ilçesindeki Yılanlıdere'de kağıt toplayıcısı Musa Yarar'ın (52), cansız bedeni bulundu.

Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta dere kenarına çöp atmaya gidenler, sabah saatlerinde Yılanlıdere'de hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, deredeki cansız bedenin, Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden kağıt toplayıcısı Musa Yarar'a ait olduğu belirlendi. Bölgede yapılan araştırmada ise Musa Yarar'ın düştüğü değerlendirilen alanın yakınında etil alkol bulunduğu belirtildi. Yarar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Musa Yarar'ın cesedinin dereden çıkarıldığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Yarar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Canik

15:28
