Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralık çiftlikte aralarında 2 kalaşnikofun da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.T, M.O. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.T. ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesinde dün S.T'nin kiraladığı çiftlikte arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof, 104 kalaşnikof mermisi ve 3 şarjör, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, tabanca namlusu, 2 tabanca fişeği, 344 tüfek kartuşu, 15 şarjör ile 55 boş kovan bulmuş, S.T, M.O. ve B.A'yı gözaltına almıştı.