Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı

02.06.2022 10:52

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralık çiftlikte aralarında 2 kalaşnikofun da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, kiralık çiftlikte aralarında 2 kalaşnikofun da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan S.T, M.O. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S.T. ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atakum ilçesinde dün S.T'nin kiraladığı çiftlikte arama yapan ekipler, 2 kalaşnikof, 104 kalaşnikof mermisi ve 3 şarjör, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, tabanca namlusu, 2 tabanca fişeği, 344 tüfek kartuşu, 15 şarjör ile 55 boş kovan bulmuş, S.T, M.O. ve B.A'yı gözaltına almıştı.

Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı
Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Samsun'da kiralık çiftlikte 2 kalaşnikof ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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