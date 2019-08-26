Son Dakika Haberleri: Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı (2)
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Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı (2)

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün karayla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde köprünün karayla bağlandığı bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Terme Çayı üzerinde Çay ile Fenk mahallelerini bağlayan köprünün karayla bağlandığı bölümünde çökme meydana geldi.

Bu sırada köprüden geçen Mustafa ve Mehmet Kavak çöken bölümden düştü.

AFAD görevlilerince kurtarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çökme sırasında köprünün girişindeki 34 FV 5313 plakalı minibüste de yan tarafa düşmesi sonucu hasar oluştu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede Terme Belediyesine ait yapı ile YEDAŞ'a ait trafonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:01 Kaynak: AA
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Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı
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