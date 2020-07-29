Samsun'da Kovid-19 vakalarının çoğu "aile gruplarında bulaşıyor" - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 4'te 3'ünün düğün, cenaze, ev ziyaretleri gibi kalabalık aile gruplarının bir araya gelmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde aile içi virüs yayılım riski konusunda uyarılarda bulundu.

Ev ziyaretlerine giden misafirlerin, bir araya geldiklerinde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uygun davranmaları gerektiğine işaret eden Oruç, "Samsun'da şimdiye kadar görülen her 4 koronavirüs vakasından 3'ü düğün, cenaze, ev ziyareti gibi kalabalık aile gruplarının bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. 'Yakınımızdır, akrabamızdır, bir şey olmaz, zaten hep bir aradayız, virüs yakın akrabamdan mı geçecek, ailemle bayramlaşırken neden maske takayım, zaten birbirimizi özlemişiz şimdi sosyal mesafe mi olur' düşüncesinin vaka sayısının artmasından başka bir sonucu yoktur." ifadesini kullandı.

Samsun'daki vakaların yüzde 70'inin akrabaların tedbirlere dikkat etmeden bir arada zaman geçirmesinden ortaya çıkan aile içi bulaş olduğunu vurgulayan Oruç, aile içinde virüsün yayılımının engellenmesinin Kurban Bayramı'nda en çok dikkat edilmesi gereken konular arasında bulunduğunu belirtti.

Bayramın, kurbanlık alım aşamasından kesim ve bayramlaşmaya kadar her anında yakın temas kaynaklı risklere açık bir dönem olduğuna dikkati çeken Oruç, şöyle devam etti:

"Hiçbir bıkkınlık belirtisi göstermeden virüse karşı bize kalkan olacak 3 kurala, yani maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uymalıyız. Aşı bulunana ya da virüs etki düzeyini kaybedene kadar tedbirlere riayete ederek hayatımızı sürdürmeyi artık kabullenmemiz gerekmektedir. Yaptığımız denetimlerde insanların hala çene altında, bilekte ya da kolda maske kullanımı gibi uygun olmayan yöntemler kullandığını gördük."

Oruç, salgının henüz bitmediğinin, bayramın koronavirüsle mücadelede kritik eşik olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kış aylarında artan vaka sayılarıyla karşılaşmamak için şu an yapacaklarımız büyük önem taşıyacaktır. Bunun için özellikle bu bayram mümkün olduğu kadar telefonla görüntülü olarak, yakın temas kurmadan bayramlaşmamız gerekmektedir. Okulların sağlıklı şekilde açılması dahil önümüzdeki aylarda hayatımızı etkileyecek bütün süreçleri bu kritik dönemlerdeki hareketlerimiz belirleyecektir."