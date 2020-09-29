"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi - Son Dakika

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi

Samsun'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi başlatıldı.

Samsun'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi başlatıldı.

Proje Samsun'da Karakaya, Bafra ve Sakız ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Samsun Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliği ile yürütülecektir. Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projeyle ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedeflenmektedir. Proje sayesinde ilimizdeki anaç koyun varlığımızın 400 bin baş artırılması hedefler arasındadır. Karakaya, Bafra ve Sakız ırkı anaç hayvanlardan oluşan proje küçükbaş hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlamakla beraber, dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kontrol ve eğitim desteği de verilecektir" dedi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada "Samsun Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlü ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülecek Proje ile ilk etapta; ilimizde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilerle bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecektir. Valiliğimiz, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği erkek hayvanları uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacaktır. Bu amaçla asgari 3 yem firması ve asgari 3 kesimhane/kombina belirlenerek firma bilgileri üreticilere duyurulacaktır. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, hayvanlarının kesimlerini de belirlenen firmalarda yapacaklardır. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmektedir. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle kredi ve 100 bin TL'yi aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandıracaktır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecektir" denildi. - SAMSUN

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi

Samsun Valiliği, Ziraat Bankası, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi - Son Dakika Ekonomi

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