Samsun'da Mesleki Eğitimde Rekor Ciro

19.01.2026 14:49
Samsun'daki mesleki eğitim kurumları 295 milyon lira ciro elde etti, 27 bin öğrenciye eğitim verildi.

SAMSUN İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, geçen yıl kentteki mesleki eğitim kurumlarında yaklaşık 295 milyon lira ciro elde edildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz, okullarımızın sağladığı güvenli ortamlarda gerçek iş deneyimi kazanmış olmaktadır" dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, kent genelinde 56 mesleki eğitim kurumunda yaklaşık 27 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilerin gerçek iş piyasası koşullarında üretime katıldığını ve bu okulların 2025 yılında yaklaşık 295 milyon lira ciro elde ettiğini ifade etti. Yapılan çalışmaların artarak devam etmesini için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Ağar, "İlimizde 48 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 8 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 56 mesleki eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Bu kurumlarda yaklaşık 27 bin öğrencimiz, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda hem hayata hem de istihdama hazırlanmaktadır. Bu yıl da hem meslek liselerimize hem de mesleki eğitim merkezlerimize öğrencilerimiz yoğun ilgi göstermiş ve eğitimlerine devam etmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitim okullarımız, öğrencilerimizi iş piyasasına hazırlarken aynı zamanda onlara çeşitli yeterlikler kazandırmaktadır. Bu yeterlikler doğrultusunda okullarımız üretime de katkı sunmaktadır" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN STAJ VE İSTİHDAM İMKANLARI GÜÇLENDİRİLMİŞTİR

Mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin avantajlarına ilişkin bilgi veren Ağar, şunları söyledi:

"Mesleki eğitim okullarımızda öğrencilerimiz, gerçek iş piyasası koşullarında üretim yapmakta ve bu üretimden elde edilen katkılardan yararlanmaktadır. İlimizdeki mesleki eğitim okulları yaklaşık 295 milyon lira ciro elde ederken, öğrencilerimiz okulların sağladığı güvenli ortamlarda gerçek iş deneyimi kazanma imkanı bulmaktadır. Son dönemde mesleki eğitim alanında ilimizde önemli gelişmeler yaşanmakta, özellikle organize sanayi bölgeleriyle okullar arasında kurulan iş birlikleri öğrencilerin mesleğe ve hayata hazırlanmalarına önemli katkılar sunmaktadır. Geçen yıl tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalıştaydan çıkan sonuçlar doğrultusunda, okullar ilgili organize sanayi bölgeleri ve firmalarla eşleştirilmiş, böylece öğrencilerin staj imkanları güçlendirilmiş ve mezuniyet sonrası istihdama daha kısa sürede katılmalarının önü açılmıştır. Öğrencilerimiz ayrıca mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla kalfalık ve ustalık belgelerini alarak, ister iş piyasasında çalışma isterlerse de kendi iş yerlerini açma konusunda önemli bir avantaja sahip olmaktadır."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

