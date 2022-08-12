Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

12.08.2022 11:01
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine T. idaresindeki 55 BH 410 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı Kazada araç sürücüsü Medine T. ile Esra K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu Seyir halindeki tırın lastikleri tutuştu Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı Elindeki telefonu vermeyince bıçaklandı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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