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Samsun'da otomobil devrildi

49 dakika önce

Samsun'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı.

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Samsun'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı.

Ramazan Gökay Şen yönetimindeki 55 SV 839 plakalı otomobil, Canik ilçesi Derbent mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Medine Şen, Nezahat Çilingir, Fatma Arslan ile çocuklar Cemre Nur (16), Zehra (4), Muhammed Ali Arslan (2), Ahmet ve Elif Nur Şen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Ters dönen araç, polis ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kaza nedeniyle araçtan çok sayıda oyuncak, kırtasiye malzemesi ve çocuk eşyası etrafa saçıldı.

Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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