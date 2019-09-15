Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:20 Kaynak: AA
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdurrahman Kalafat'ın (24) kullandığı 28 AK 120 plakalı otomobil, Canik ilçesi Derebahçe mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü, Rukiye, İbrahim ile çocuk oldukları belirtilen Mehmet Fatih ve Sude Kalafat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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