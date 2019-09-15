Son Dakika Haberleri: Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

25 dakika önce

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Abdurrahman Kalafat'ın (24) kullandığı 28 AK 120 plakalı otomobil, Canik ilçesi Derebahçe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü, Rukiye, İbrahim ile çocuk oldukları belirtilen Mehmet Fatih ve Sude Kalafat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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