Son Dakika › Güncel › Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Aybaş idaresindeki 55 RL 179 plakalı kamyonet, Gülpınar Mahallesi mevkisinde Yasin Gökçe yönetimindeki 60 HA 656 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Hamit Gökçe yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:22 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girmişti, yasal işlem başlatıldı Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı Ordu ile Giresun arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı Lüks otomobil kazada pert oldu, Basın Ekspres'te trafik kilitlendi