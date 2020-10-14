Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da otomobil, mobilya dükkanına daldı: 4 yaralı
14.10.2020 17:09
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobil, mobilya dükkanına daldı.
SAMSUN'un Çarşamba
ilçesinde, park halindeki araca çarpan otomobil, mobilya dükkanına daldı. Kazada 2'si müşteri olan 4 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Çarşamba Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Murat Y.'nin kullandığı 55 AAF 077 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki otomobile çarptıktan sonra mobilya dükkanının alüminyum çerçevelerini kırarak, içeri daldı. Kazada sürücü Murat Y. ile araçtaki Recep A. ve bu sırada dükkanda müşteri olarak bulunan Hüseyin T. ile İbrahim T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralıdan İbrahim T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Samsun
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