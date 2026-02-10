Samsun\'da Otomobil TIR ile Çarpıştı: 2 Yaralı

SAMSUN'un Terme ilçesinde yoldan çıkıp karşı şeride geçerek TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu üzerindeki Karacalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mertcan K. yönetimindeki 42 ADL 500 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp karşı şeritte Celalettin D. idaresindeki 55 AIC 911 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücü Mertcan K. ile yanında bulunan Onur K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.