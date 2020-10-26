Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika

Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor

26.10.2020 13:57

Samsun'da, palamudun ardından beklenen hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liradan satılıyor.

Samsun'da, palamudun ardından beklenen hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liradan satılıyor.

Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, yerini çinekop ve hamsiye bırakmaya hazırlanıyor.

Samsun'un Canik, Alaçam, Dereköy, Yakakent ve Terme ilçelerinin kıyılarında tutulan balıklar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, yaklaşık 2 aydır tezgahlarda palamut bolluğu yaşandığı söyledi.

Palamudun ardından tezgahlarda hamsiyi beklediklerini belirten Erdoğan, "Bu sene sezon, bol palamutla başladı. Vatandaşların palamuda ilgisi devam ediyor. Boyuna göre palamudu 15-20 liradan satıyoruz. Peşinden hamsi sezonu geliyor. Onun da kilosu 30 liradan satılıyor. Havaların soğuması ve bollaşması ile fiyatı düşer. Vatandaş bu sene bol bol balık yiyecek." diye konuştu.

Tezgahlarda mezgitin kilosu 30, istavrit, barbun, zargan ve çipuranın kilosu 40, alabalık 25, kefal ise 15 liradan satışa sunuluyor.

Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor
Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor
Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor
Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor

Karadeniz, Samsun, Alaçam, Canik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika


Son Dakika

Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu Hırsız çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü
Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı         
14:10
Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar Otların arasında uyuyan alkollü şahsı fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar         
12:53
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor         
12:43
Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak Yerli otomobilin bataryası rakiplerine göre daha uzun menzil sağlayacak         
12:25
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:03
Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı         
11:53
Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?         
11:45
6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı         
11:26
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı         
10:25
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 14:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palamudun yerini almaya hazırlanan hamsi 30 liradan satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei