Samsun'da pandemi sürecinde cenaze işlemi yüzde 5,3 arttı - Son Dakika

Samsun'da pandemi sürecinde cenaze işlemi yüzde 5,3 arttı

Samsun'da pandemi sürecini de içine alan bu yılın ilk 8 ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 4 bin 554 mevtanın cenaze işlemi yapıldı.

Samsun'da pandemi sürecinde cenaze işlemi yüzde 5,3 arttı, System.String[]

Samsun'da pandemi sürecini de içine alan bu yılın ilk 8 ayında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 4 bin 554 mevtanın cenaze işlemi yapıldı.

Samsun'da 17 ilçede 2 bin 267 kayıtlı mezarlık bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından ocak-ağustos aylarını içine alan 8 aylık dönemde 2019 yılında 4 bin 324 kişi, 2020 yılında 4 bin 554 mevtanın cenaze işlemleri gerçekleştirildi. Aynı dönemde 2019'da 721, 2020 yılında 840 il dışı nakil yapıldı. 2019 yılında toplam işlem yapılan mevta sayısı ise 6 bin 395. İl dışı nakil yapılan toplam sayı da 1112.

Mezarlıklarda son durum

Şu an itibarıyla Asri Mezarlığı'nda 30 bin 429 ve Derecik Mezarlığı'nda toplamda 6 bin 515 defin gerçekleşti. Kıranköy Mezarlığı yüzde 60 dolu ve kalan yüzde 40'ı aile mezarlıkları olarak satın alınmış durumda. Asri Mezarlık yaklaşık yüzde 70 dolu ve alınabilecek alanların yüzde 90'ı satılmış. Derecik Mezarlığı'nın ise henüz yüzde 20'si dolu.

İşlemler ücretsiz

Asri, Kıranköy, Derecik'te cenazenin nakli, gasilhanede yıkanması, kefenlenmesi, tabutu ve defin işlemleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. Cenaze uzak illere uçakla ücretsiz gönderiliyor. Vatandaş yalnızca mezar yeri alırsa para ödüyor. Mezar yeri fiyatları Asri ve Kıran Mezarlığı'nda 10 bin TL. Derecik'te cenaze anında mevta için fiyat 150 TL ve o anda ikinci mezar alırsa 350 TL. Cenazesi yoksa ve yer almak istiyorsa 4 bin TL.

Günlük ortalama 20 cenaze işlemi

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı personel tüm tedbirlerini alarak işlerini yapıyorlar. Günlük ortalama 20 cenaze işlemi yapılıyor. Mezarlıktaki hizmetler vardiyalı çalışma ile 7 gün 24 saat esasına göre yerine getiriliyor. - SAMSUN

Samsun'da pandemi sürecinde cenaze işlemi yüzde 5,3 arttı

Büyükşehir Belediyesi, Derecik, Samsun, Cenaze, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samsun'da pandemi sürecinde cenaze işlemi yüzde 5,3 arttı - Son Dakika

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