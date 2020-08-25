Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor - Son Dakika

Samsun'da roket ve İHA takımları TEKNOFEST'e hazırlanıyor

SAMSUN - Samsun'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak teknoloji takımları gece-gündüz demeden çalışarak hazırlıklarına devam ediyor.

Samsun'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Atakum Gençlik Merkezi üyesi gençler oluşturdukları roket ve İHA takımlarıyla TEKNOFEST'e hazırlanıyor. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleri ile yaptıkları projeleri hayata geçiren gençler şehri gururlandırmak adına çaba sarf ediyor.

Gaziantep'te yapılacak yarışmaya Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa (1500 metre) kategorisinde Kirkor 2 Roketi ile, Hezarfen Sabir Kanat İHA Takımı SAB-İHA insansız hava aracı ile ve Miralay Döner Kanat İHA Takımı ise yaptıkları drone ile katılacak. TR Roket takımı ise yüksek irtifa (6 bin metre) kategorisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun Valiliğinin himayelerinde bu gençler gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Mart-nisan ayında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde bile bu gençler inanılmaz bir efor sarf ettiler. O günlerde de geçler buraya geldiler çalışmalarını yaptılar. İnanılmaz heyecanları teknoloji adına aşkları vardı. Buradan Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, Genel Müdürümüz Emre Topoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çünkü gençler bu projeleri biraz maliyetliydi. Biz genel müdürümüzle konuşunca "Gençlerin heyecanını, aşkını asla kırmayın. Ne gerekiyorsa yapalım" dediler. Öyle umut ediyoruz ki gençler buradan güzel bir dereceyle dönecekler" dedi.

Atakum Gençlik Merkezi teknoloji takımlarından sorumlu Gençlik Lideri Talha Dağ, "Bundan 9 -10 ay önce merkezimizde teknoloji takımları kurmaya karar verdik. Bu kapsamda Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne ziyaretler gerçekleştirerek arkadaşlarımıza ulaştık. Merkezimde 4 tane teknoloji takımı oluşturduk ve çalışmalarımız başladık. TEKNOFEST kapsamında çalışmaya yapan yarışmalarda aktif olarak bulunan takımlarımızda 30 arkadaşımız bulunuyor. Bunun haricinde yapay zeka ve elektrikli araba takımları olmak üzere çalışmalarını sürdüren 60'a yakın arkadaşımız mevcut. Bizim amacımız öncelikle arkadaşlarımızın kendi bireysel gelişimlerini sağlamalarıydı. bunun haricinde TEKNOFEST'e katıldık ve takımlarımız final aşamasına geldi. Samsun'umuzu en iyi şekilde temsil edip dereceyle dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.