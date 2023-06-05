Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü - Son Dakika
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Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü

05.06.2023 17:18

Samsun'un Canik ilçesinde sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi. Araçların hurdaya döndüğü olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaş son anda kaçarak ölümden kurtuldu.

Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrildi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaş son anda kaçarak ölümden kurtuldu.

Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü

"ŞÜKÜR, CAN KAYBI OLMADI"

Aracı duvarın altında kalan Arif Saralioğlu, "Benim iki aracım vardı. Biri ile çocuğu okula bırakmak için çıktım. 10 dakika sonra haber geldi duvar yıkıldı diye. Komşularım arabası, benim diğer arabam duvar altında kaldı. Bir komşumuz saniyelerle kurtuldu. Allah'a çok şükür can kaybı olmadı" dedi.

Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü

"MADDİ HASARIMIZ VAR"

Aracı duvarın altında kalan Hüseyin Sağlam da, "Sabaha karşı aşırı yağış oldu. Bahçeye baktık. Yetişemedik. Su aniden geldi. Duvarı yıktı, ne varsa götürdü. Araçlarımız duvarın altında kaldı. Maddi zararımız var. Cana gelmedi, şükürler olsun" diye konuştu.

Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü

"SON ANDA KURTULDUM"

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Samsun'da sel suları istinat duvarını yıktı: 5 araç hurdaya döndü

YIKILMA ANI KAMERADA

İstinat duvarının araçların üzerine yıkılma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarın yıkılmasına sebep olan sel suyu da sitenin altındaki perde imalatçı dükkanı basarak ortalığı çamura buladı.

Kaynak: İHA
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Samsun, Uludağ, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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