Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı - Son Dakika

Samsun'da servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. İlçedeki bir makine fabrikasında çalışan işçilerin içinde bulunduğu Tunahan Özen'in (23) kullandığı 55 AAY 600 plakalı minibüs, Çarşamba Terme kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürüklendikten sonra devrilen minibüsteki sürücü ile işçiler Gökhan Cebeci (25), Sefa Sarı (26), Saim Tarım (38), Özgür Gür (26), Erkan Öztürk (25), Emin Sürem (40), Murat Köse (32), Mhdnour Saleh (21), Hayati Alp (32), Ömer Can Günay (25), Muhammed Şamil Demirel (23), Ayhan Başar (48), Mümin Mutlu (27), Selim Demirbaş (38) ile Sedat Mert (30) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba ve Terme ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:25

Kaynak: AA

Son Dakika

Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?

Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer

2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım

Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı

Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi

Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek

Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti

Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı

Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı

Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı

Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu