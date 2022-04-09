Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

09.04.2022 12:16

- Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Samsun'da belediyeye ait sıcak asfalt yüklü kamyonun yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

- Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da belediyeye ait sıcak asfalt yüklü kamyonun yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Karabaşoğlu idaresindeki 55 AHE 093 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait sıcak asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Burhan Karabaşoğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyondaki asfalt ise çevreye saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sıcak asfalt yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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