Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti

26.11.2022 09:41

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi (BTP) Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine anı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu belirlendi.

Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındılar. Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.'nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı saldırı! BTP ilçe başkanı dahil 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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