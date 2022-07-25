Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

25.07.2022 19:55
Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen araçta bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Samsun'un Terme ilçesinde devrilen araçta bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Arif Tapar yönetimindeki 60 NK 280 plakalı otomobil, aynı şeritte seyreden Gürcistan uyruklu Zaza Tchanturidze idaresindeki SA 415 AA plakalı tırın kontrolsüz manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yola savruldu.

Kazada devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Tapar, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ambulansıyla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Tapar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Samsun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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