Samsun'da Tırla Çarpışma: 2 Yaralı

10.02.2026 22:23
Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı; yol trafiğe açıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mert K.'nın (24) kullandığı 42 ADL 500 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Karacalı mevkisinde kontrolden çıktı.

Refüje aşarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki Celalettin D. idaresindeki 55 AIC 911 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Onur K. (27) yaralandı.

Bölgeye, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada bir süre kapanan Ordu istikametindeki kara yolu, araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Kaynak: AA

