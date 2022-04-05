Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

05.04.2022 19:08
Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde, "Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde, "Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında, üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Havza'daki tohum dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak "Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"ni yürüttüklerini belirtti.

Sağlam, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçesinde toplam 50 üreticiye 170 dekar alan için 50 ton patates tohumu dağıttıklarını söyledi.

Vezirköprü'de 25 üreticiye 25 ton ve Ladik'te 8 üreticiye 8 ton patates tohumluğunun teslim edildiğini, Havza'da 17 üreticiye 17 ton tohum vereceklerini aktaran Sağlam, projeye yüzde 75 hibe verildiğini, yüzde 25 çiftçi katkısı alındığını anlattı.

Sağlam, kuru fasulye yetiştiriciliği geliştirme kapsamında ise Bafra, Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Ladik, Havza ilçelerindeki 333 üreticiye bin dekar alanda uygulanmak üzere 10 ton kuru fasulye tohumunun teslim edildiğini bildirdi.

Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'nin üreticilere hayırlı olmasını ve üretim sezonunun bereketli geçmesini temenni eden Sağlam, tarıma desteklerinden dolayı Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Daha sonra Havzalı üreticilere tohumları teslim edildi.

Törene Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da üreticiye patates ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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