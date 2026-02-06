Samsun\'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde asma tavana uyuşturucu hap saklanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, asma tavana saklanan 7 bin 9 uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
