Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

05.02.2026 19:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam ve Yakakent'te düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği, Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda C.E'nin ikametinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, 8 boş sentetik ecza kutusu ve uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi.

B.P'nin ikamet ve iş yerindeki aramada ise 6,8 gram esrar, 53 kenevir tohumu, 66 fişek, bıçak, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve esrarlı sigara bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Yakakent, Güvenlik, Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu

20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
20:00
Beşiktaş, Kocaeli’den son anlarda 1 puanla döndü
Beşiktaş, Kocaeli'den son anlarda 1 puanla döndü
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:41
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Mehmet Uçum: Umut hakkı kişiye özel tahliye imkanı sağlamaz, kapsama Öcalan da girmektedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 20:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.