Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
