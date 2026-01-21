Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 41,66 gram uyuşturucu madde, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 3 bin 543 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
