Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

51 dakika önce

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 16,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu kişilerin uyuşturucuyu Ş.Ç'den aldığını belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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