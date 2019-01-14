Son Dakika Haberleri: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi, Anadolu Mahallesi, Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde, 2 şüphelinin olduğu aracı durdurdu.

Araç içinde ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 paket halinde 6,34 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi para karşılığında K.B. isimli şahıstan aldıklarını belirtmesi üzerine, K.B'nin evine yapılan operasyonda 2 paket halinde 21,74 gram esrar maddesi ve esrarlı sigara elde geçirildi.

Gözaltına alınan K.B, emniyetteki işlemlerinin ardından, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Güncel
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