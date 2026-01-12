Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyon kapsamında ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda, 6 bin 88 sentetik ecza, 45,46 gram sentetik uyuşturucu, 20 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı
