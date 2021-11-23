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Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

23.11.2021 21:08

Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bafra ilçesi Koşu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.U ve B.S Kızılırmak Nehri kıyısında çalılıklar arasından sakladıkları uyuşturucu maddeleri çıkardıkları esnada ekiplerce yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve bölgede yaptıkları aramalarda 2 kilo 650 gram kubar esrar, 1 tabanca, 7 fişek ve sahte para kontrol kalemi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika


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