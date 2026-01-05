Samsun\'da Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.A. (28) tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - SAMSUN