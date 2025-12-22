Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi

Haberin Videosunu İzleyin
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
22.12.2025 17:39  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi
Haber Videosu

Samsun'da sivil polislerden korkan yabancı uyruklu bir şahıs, evinin balkonuna çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Polisler, şahsı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı. Şahsın sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmadığı ve kendisine zarar verileceğini düşünerek paniklediği öğrenildi.

Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kapısına gelen sivil polislerden korkup panikle balkona çıkarak çevreden yardım isteyip polise haber verin deyince yürekleri ağza getirdi ve eve girmesi için güçlükle ikna edildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir soruşturma için yabancı uyruklu bir kişinin 3. katta bulunan evinin kapısına giden sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmayan şahıs kendisine zarar verileceğini düşünerek panikledi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE YAPTIĞINA BAKIN

Şahıs evinin balkonuna koştu. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan şahıs, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diyerek yardım çağrısında bulundu.

İKNA OLDU, KAPIYI AÇTI

Sokakta bulunan sivil polisler, kendilerinin polis olduğunu ve korkmasına gerek olmadığını söyleyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular da şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşarken, balkonda kalan şahsı eve geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, şahıs bir süre sonra kapısına gelen kişilerin polis olduğuna ikna oldu ve balkondan içeri girerek evine döndü ve polislere kapıyı açtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Samsun, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu
Netanyahu’dan ’sivil ordu’ planı 10 bin eve birden silah dağıtacak Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak
Bu fabrikada maaşlar dudak uçuklattı Yüzde 100 zam yapıldı Bu fabrikada maaşlar dudak uçuklattı! Yüzde 100 zam yapıldı
Çarpıcı iddia Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı Çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı
’’Maddi sıkıntılar çekiyoruz’’ diyerek ligden çekilme kararı aldılar ''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü
Galatasaray’da Lucas Torreira cezalı duruma düştü Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti

18:45
Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
18:26
Salih Özcan harekete geçti Ocak ayında Süper Lig’e gelmesi an meselesi
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi
17:47
Ne diyeceği merak konusuydu Sadettin Saran’dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
17:46
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
16:58
MİT’ten DEAŞ’a ağır darbe İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye’ye getirildi
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
16:50
Ekol TV yayın hayatına son verdi
Ekol TV yayın hayatına son verdi
16:33
Kasım Garipoğlu’nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu
16:19
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin entegrasyona niyeti yok, İsrail’le koordinasyon içinde
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde
16:03
Fenerbahçe, Samsunspor’un yıldızını alıyor
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor
15:32
İşte 2025’in en çok konuşulan olayları
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 18:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.