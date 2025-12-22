Kapısına gelen sivil polislerden korktu, balkona çıkarak yürekleri ağza getirdi

Samsun'da yabancı uyruklu şahıs kapısına gelen sivil polislerden korkup panikle balkona çıkarak çevreden yardım isteyip polise haber verin deyince yürekleri ağza getirdi ve eve girmesi için güçlükle ikna edildi.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE YAPTIĞINA BAKIN

Edinilen bilgiye göre, bir soruşturma için yabancı uyruklu bir kişinin 3. katta bulunan evinin kapısına giden sivil polisler kapıyı çalınca gelenlerin polis olduğuna inanmayan şahıs kendisine zarar verileceğini düşünerek panikledi.

Şahıs evinin balkonuna koştu. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan şahıs, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diyerek yardım çağrısında bulundu.

İKNA OLDU, KAPIYI AÇTI

Sokakta bulunan sivil polisler, kendilerinin polis olduğunu ve korkmasına gerek olmadığını söyleyerek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular da şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşarken, balkonda kalan şahsı eve geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, şahıs bir süre sonra kapısına gelen kişilerin polis olduğuna ikna oldu ve balkondan içeri girerek evine döndü ve polislere kapıyı açtığı öğrenildi.