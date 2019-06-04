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Samsun'da yılan paniği

1 saat önce

Samsun'da yılan paniğiSamsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde görülen yılanlar, mahallelileri korkutuyor.

Samsun'da yılan paniği
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde görülen yılanlar, mahallelileri korkutuyor.
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yabani otların arasından yılanlar çıkıyor. Mahallede cadde ve sokaklarda görülen yılanlar, paniğe neden oldu. Sokağa çıkmaya kokrtuklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.
Yılanların, sokaklarına, bahçelerine ve hatta evlerine kadar geldiğini söyleyen Selami Demirkaya, Çocuk çöp atmaya giderken 'Yılan var' diye bağırdı. Yukardan aşağıya inene kadar yılan su vanasının olduğu yerden içeri girdi. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım,korku içinde yaşıyoruz dedi.
Gerekli yerlere başvuru yaptığı halde bir sonuç alamaklarını söyleyen Murat Görgülü ise Biz ağaçlara veya doğaya zarar gelmesini istemiyoruz. Tek istediğimiz şey yılanların zarar görmeden emin bir yere alınması. Geçenlerde yola çıkan bir yılan, arabanın üzerinden geçmesi sonucu öldürüldü. Hayvanda çok acı çekti. Biz bu duruma da üzülüyoruz. Kimse zarar görmeden bu sorunun çözülmesini istiyoruz şeklinde konuştu.
Samsun'da yılan paniği
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
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