Samsun'da zincirleme trafik kazaları: 6 yaralı

31.01.2026 22:33
Samsun'da 3 trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da meydana gelen 3 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İsa A'nın kullandığı 55 BA 262 plakalı otomobil, Aykut A. idaresindeki 07 MTA 38 plakalı otomobil, Turaç Çağlar B. yönetimindeki 55 ASP 985 plakalı otomobil, Metehan K'nin kullandığı 55 APV 732 plakalı otomobil ile Engin O. idaresindeki 55 ALA 330 plakalı otomobil, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı Recepoğlu Kavşağı viyadük üstünde zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Melahat A. ve İsa A. yaralandı.

Cafer D'nin kullandığı 34 Z 0883 plakalı otomobil ile İsmail B. yönetimindeki 55 AUJ 835 plakalı araç, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, 55 AUJ 835 plakalı araçtaki Ayşe B. ve Eymen Emir B. hafif şekilde yaralandı.

Salih Muhammed D. idaresindeki 55 YC 625 plakalı otomobil, Selim S. yönetimindeki 06 GCG 91 plakalı otomobil, İbrahim K'nin kullandığı 42 ARM 076 plakalı otomobil, Nurullah Ş. idaresindeki 34 PDA 042 plakalı otomobil ile Gülarife K. yönetimindeki 55 AOB 250 plakalı araç, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Örnek Sanayi Kavşağı viyadük üstünde zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada, sürücülerden Gülarife K. ile yanındaki Fetiye K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA

