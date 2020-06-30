Samsun'daki bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş ederek Yaşar Killik'i öldürdüğü, Hasan Karalı'yı da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.Ç'nin Çarşamba Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de dün, alacak verecek meselesi nedeniyle Yaşar Killik ile Ö.Ç. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ö.Ç'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Killik ile bu sırada olay yerinde bulunan Hasan Karalı yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Killik hayatını kaybetmişti.