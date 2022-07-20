Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

20.07.2022 17:00
Samsun'dan kısa kısa

Havza'da düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı.

Havza'da düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hareketliliğin yoğun olduğu şehirlerarası otobüs terminali, sebze pazarı ve Kevser Camii civarında 135 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı, iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Taha Kayalarlı, denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirterek, "Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde ülke genelinde yapılan denetimler çerçevesinde ilçe genelinde üç ekibimiz tarafından denetim yapıldı. Uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri başlıyor

Çarşamba Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri yarın başlıyor.

Şenliklerin 24 Temmuz'a kadar süreceği ilçede konserler, at yarışları ve çeşitli gösteriler düzenlenecek.

Şenliklerde şarkıcı Ekin Uzunlar sevenleriyle buluşacak. Türk saz ve ses sanatçısı İsmail Altunsaray da sahne alacak. Sevilen şarkıcı Irmak Arıcı da Abdullah Paşa Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

Yeşilırmak Şenlikleri ile 7 bölgeden 7 ayrı ekip, toplamda 250 kişi, halk oyunları gösterisi sunacak.

Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde şenlik kapsamında Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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