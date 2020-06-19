Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçedeki konfeksiyon fabrikasını ziyaret etti.

Şenay, fabrika yetkililerinden fabrika ve koronavirüs salgınına karşı mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışanlarla sohbet eden ve koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan Şenay, "Hem kendi sağlığınız ve hem de iş yerinin sürekliliği bakımından tedbirlerimizde ihmalkar davranmayalım. Maskelerimizi takalım, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." dedi.

Kavak'ta LGS sınavına hazırlık çalışmaları

Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak okullarda hazırlık çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Büyük, 20 Haziran'da yapılacak LGS sınavına Kavak ilçesinde 346 öğrencinin gireceğini söyledi.

Okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında gereken tedbirlerin alındığına işaret eden Büyük, "Okullarımızda dezenfekte temizlik çalışmalarımızı yaptık. Öğrenci velilerinin yarın okul bahçelerine girmesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Büyük, LGS sınavının 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlardan yapılacağını vurgulayarak, iki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacağını, ilk oturumun saat 09.30, ikinci oturumun ise saat 11.30'da başlayacağını kaydetti.

Kavak'ta sosyal mesafeli cuma namazı

Kavak'ta vatandaşlar, camilerin ibadete açılmasıyla camilerin avlusunda ve meydanlarda cuma namazını kıldı.

İlçe merkezinde Yörgüç Paşa Camisi yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, cuma namazını kendi getirdikleri seccadelerinde maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak eda etti.

Namazın ardından dua edildi.