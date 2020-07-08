Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşların alacakları tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının vatandaşların alacakları tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular

Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirilen polis ve belediye zabıta ekiplerince sebze ve gıda pazarında kontrol ve denetimlerin devam ettiğini dile getirdi.

Ekiplerce Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda bilgilendirmede de bulunulduğunu belirten Sezik, "Vatandaşlar olarak koronavirüsün etkisiz hale getirilmesi için devletimizin belirlediği kurallara uyarsak, o zaman etkisiz hale getiririz. Bunun için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Koronavirüse karşı belirlenen kurallara uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacağına dikkati çeken Sezik, salgın etkisini kaybedinceye kadar kontrol ve denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Belediye Başkanı Özel'den mahalle ziyareti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ahmetsaray Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özel, Ahmetsaray Mahallesi'nde yapımında sona gelinen kilitli parke taş döşeme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özel, sorun ve isteklerini dinledi.

İlçe merkezi yanında kırsal kesimdeki mahallelere de en iyi hizmeti götürmenin gayreti içinde olduklarını belirten Özel, "Gittiğimiz yerlerde vatandaşımızın memnuniyetini görmek bizi de mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak projelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Vatandaşların taleplerini de değerlendirmek üzere not edip çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." dedi.

CHP'den Kavak'ta hayır çarşısı

CHP Kavak İlçe Başkanı Şakir Altun, ilçede açılan hayır çarşısının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Altun, hayır çarşısının "Biz bir aileyiz" projesi kapsamında CHP İl Başkanlığı ile Kavak İlçe Başkanlığı iş birliğinde açıldığını söyledi.

Hayır çarşısının Yaşar Doğu Mahallesi'nde faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Altun, "Ramazan ayında yardım paketlerinin dağıtımı sırasında yaptığımız değerlendirmede, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi aileler için hayır çarşısına ihtiyacı olduğunu belirledik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz çarşımıza gelerek kendilerinin ve çocuklarının ihtiyacı olan giyecekleri alabiliyor. Evlerinde iyi durumda giyecekleri olanlar da bunları yıkayıp ütüledikten sonra hayır çarşımıza getirerek askıya asıyor." diye konuştu.

Aslankaya'dan çiftçilere hasat uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, çiftçilere hububat hasadı uyarıda bulundu.

Aslankaya, Kavak'ta birkaç hafta sonra buğday hasadına başlanacağını belirterek, çiftçilerin operatör belgesi olmayan biçerdöverlere hasat yaptırmaması gerektiğini söyledi.

Hububatın biçimi esnasında meydana gelecek dane kaybının çiftçinin yanı sıra ülke ekonomisine de zarar vereceğini vurgulayan Aslankaya, "Çiftçiler hasad sırasında biçerdöverin biçtiği alanı kontrol ederek olası dane dökülmesinde operatörü uyarmalı. Ziraat Odası Başkanlığı olarak dane kaybının sıfıra düşmesini istiyoruz. Hasad edilen tahıl nemli ise mutlaka kurutulmalı ve daha sonra depolanmalı." diye konuştu.

Kavak'ta 2020 yılı hasat sezonunda yaklaşık 125 bin dekar ekili alanda hububat hasadı yapılacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Kavak, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:52 Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 3 yaşındaki kıza sigara içirdiler 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye iki il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 21'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
20:08
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
G.Saray, beraberlik için yükleniyor! 6 dakikada 2 pozisyon kaçtı
19:47
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 22:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]