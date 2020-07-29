Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 12 bin maske dağıtıldı.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 12 bin maske dağıtıldı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine insan sağlığını tehdit eden salgına karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgına karşı belirlenen tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Şenay, "Görevlendirdiğimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışan sayısı 10'dan fazla olan tüm işletmelere ve Organize Sanayi Bölgesi firmalarına 3 bin maske dağıtıldı. Kaymakamlık olarak 12 bin maske dağıttık. Jandarma ekiplerimiz, maske dağıtımı sırasında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında da bilgilendirmede bulundu." dedi.

Maskelerin ücretsiz verildiğine işaret eden Şenay, dağıtımda görev alan personele teşekkür etti.

Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi

Kavak ilçesindeki berber ve kuaförler, Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu yaşıyor.

İlçede berberlik yapan Yunus Gebesoy, AA muhabirine, müşteri memnuniyetini kazanmak amacıyla fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarını randevu uygulaması ve salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yürüttüklerini anlatan Gebesoy, "Kurban Bayramına birkaç gün kala iş yoğunluğu yaşıyoruz. Arife günü sabaha kadar hizmet vereceğiz. Bu dönemde fazla yoruluyoruz ama iş yerlerimizin kapalı kaldığı dönemdeki gelir açığımızı kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ladik Ahmetsaray Mahallesi'nde parke yapım çalışmaları

Ladik kırsalındaki Ahmetsaray Mahallesi'nde kilit parke taşı yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yaptığı açıklamada, Ahmetsaray Mahallesi'ndeki çalışmalarda 14 bin 450 metrekare kilitli parke taşı ile 3 bin 10 metre bordür taşı kullandıklarını söyledi.

İlçeye daha modern bir görünüm kazandırmak ve yolları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özel, "Ahmetsaray Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladık. Artık yağışlı havalarda dahi vatandaşlarımız çamurla karşılaşmayacak." dedi.

Özel, mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam ettiklerini kaydetti.

Kavak'ta Kurban Bayramı tedbirleri

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gereken tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şenay, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret gösteren güvenlik güçlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kurallarının ön planda tutulduğunu vurgulayan Şenay, "Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlara gereken talimatlarımızı verdik. Kuruluşlarımız bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirecekler, denetleme ekiplerimiz bayram tatili süresince görevleri başında olacak." diye konuştu.

Trafik denetleme noktalarında ve mahalle grup yollarında kontrol ve denetimlerine devam edeceklerini dile getiren Şenay, özellikle salgına karşı uyarı ve bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Şenay, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Huzurevinde "Halk Müziği" etkinliği

Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde Halk Eğitim Merkezince Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, gazetecilere, davet üzerine huzurevinde program düzenlediklerini belirterek, salgından dolayı dışarı çıkamayan, ailesi ile görüşemeyen yaşlılara moral vermek istediklerini söyledi.

Müzik öğretmeni Hülya Kılıç da Bafra Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü olarak salgın nedeniyle sosyal ilişkilerde bulunamayan, yakınları ile görüşemeyen yaşlılara moral vermek istediklerini kaydetti.

Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince, kurban pazarlarında satıcılar ve vatandaşlar sahte paraya karşı uyarılıyor.

Ekipler, satıcılara hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulunarak, sahte para konusunda dikkatli olması tavsiyesinde bulunuyor.

Alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıtan ve sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi veren polis, herhangi bir sorunda 155 Polis İmdat hattına haber verilmesi gerektiği kaydetti.

Kurban Bayramı, İbrahim Engin, Jandarma, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse İran, askeri tatbikatında ilk kez yerin altından balistik füze ateşledi Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu         
15:47
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti         
13:35
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak         
10:15
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir         
09:46
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor         
07:23
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 22:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei