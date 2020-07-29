Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 12 bin maske dağıtıldı.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, AA muhabirine insan sağlığını tehdit eden salgına karşı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgına karşı belirlenen tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Şenay, "Görevlendirdiğimiz Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışan sayısı 10'dan fazla olan tüm işletmelere ve Organize Sanayi Bölgesi firmalarına 3 bin maske dağıtıldı. Kaymakamlık olarak 12 bin maske dağıttık. Jandarma ekiplerimiz, maske dağıtımı sırasında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kuralları hakkında da bilgilendirmede bulundu." dedi.

Maskelerin ücretsiz verildiğine işaret eden Şenay, dağıtımda görev alan personele teşekkür etti.

Berber ve kuaförlerde bayram mesaisi

Kavak ilçesindeki berber ve kuaförler, Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu yaşıyor.

İlçede berberlik yapan Yunus Gebesoy, AA muhabirine, müşteri memnuniyetini kazanmak amacıyla fazla mesai yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarını randevu uygulaması ve salgına karşı alınan tedbirler kapsamında yürüttüklerini anlatan Gebesoy, "Kurban Bayramına birkaç gün kala iş yoğunluğu yaşıyoruz. Arife günü sabaha kadar hizmet vereceğiz. Bu dönemde fazla yoruluyoruz ama iş yerlerimizin kapalı kaldığı dönemdeki gelir açığımızı kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ladik Ahmetsaray Mahallesi'nde parke yapım çalışmaları

Ladik kırsalındaki Ahmetsaray Mahallesi'nde kilit parke taşı yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yaptığı açıklamada, Ahmetsaray Mahallesi'ndeki çalışmalarda 14 bin 450 metrekare kilitli parke taşı ile 3 bin 10 metre bordür taşı kullandıklarını söyledi.

İlçeye daha modern bir görünüm kazandırmak ve yolları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özel, "Ahmetsaray Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladık. Artık yağışlı havalarda dahi vatandaşlarımız çamurla karşılaşmayacak." dedi.

Özel, mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam ettiklerini kaydetti.

Kavak'ta Kurban Bayramı tedbirleri

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmeleri için gereken tedbirlerin alındığını bildirdi.

Şenay, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında üstün gayret gösteren güvenlik güçlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kurallarının ön planda tutulduğunu vurgulayan Şenay, "Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlara gereken talimatlarımızı verdik. Kuruluşlarımız bu konuda hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirecekler, denetleme ekiplerimiz bayram tatili süresince görevleri başında olacak." diye konuştu.

Trafik denetleme noktalarında ve mahalle grup yollarında kontrol ve denetimlerine devam edeceklerini dile getiren Şenay, özellikle salgına karşı uyarı ve bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Şenay, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Huzurevinde "Halk Müziği" etkinliği

Bafra 75. Yıl Huzurevi'nde Halk Eğitim Merkezince Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, gazetecilere, davet üzerine huzurevinde program düzenlediklerini belirterek, salgından dolayı dışarı çıkamayan, ailesi ile görüşemeyen yaşlılara moral vermek istediklerini söyledi.

Müzik öğretmeni Hülya Kılıç da Bafra Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü olarak salgın nedeniyle sosyal ilişkilerde bulunamayan, yakınları ile görüşemeyen yaşlılara moral vermek istediklerini kaydetti.

Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince, kurban pazarlarında satıcılar ve vatandaşlar sahte paraya karşı uyarılıyor.

Ekipler, satıcılara hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulunarak, sahte para konusunda dikkatli olması tavsiyesinde bulunuyor.

Alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıtan ve sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi veren polis, herhangi bir sorunda 155 Polis İmdat hattına haber verilmesi gerektiği kaydetti.