Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için vatandaşların camilerde uyarıldığını söyledi.

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Kavak İlçe Müftüsü Yakup Belen, yenip tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için vatandaşların camilerde uyarıldığını söyledi.

Belen, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaş riskine karşı vatandaşların kurallara uymasının önemli olduğunu vurguladı.

Kendisini korumayan kişilerin yakınlarını da riske attığına işaret eden Belen, "Koronavirüs vakaları ülkemizde yeniden artmaya başladı. Virüsün etkisiz hale getirilmesi tamamen bizlerin elinde. Hiçbirimiz 'virüs beni etkilemez ' diye düşünmeyelim. Başkalarının sağlığını tehlikeye atarak kul hakkına girmeyelim. Virüsle mücadele konusunda devletimiz etkili olacak önlemler almıştır. Virüsle mücadele konusundaki maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Belen, kurallar konusunda cami cemaatini sık sık uyardıklarını kaydetti.

Çarşamba Belediyesi e-belediye sistemine geçti

Çarşamba Belediyesi, vatandaşların internet üzerinden emlak, çevre- temizlik, ilan ve reklam borçlarını ödeyebileceği e-belediye sistemini hayata geçirdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, güçlü teknolojik altyapısı ile vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştıran bir belediyecilik anlayışı ile e-belediye projesini hayata geçirdiklerini aktardı.

Çarşamba halkının bilgi edinme ve her türlü işlemlerini internet üzerinden yapabileceğini belirten Doğan, "E- belediyecilik sistemimizdeki hizmetleri geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. E-belediye hizmeti ile hemşerilerimiz dünyanın dört bir köşesinden borçlarını sorgulayabilecek ve ödemelerini Çarşamba Belediyesine resmi internet sitesi www.carsamba.bel.tr üzerinden 7/24 gerçekleştirebilecekler." diye konuştu.

Terme'de 110 milyon liralık proje başladı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaklaşık 110 milyon maliyetle Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ve 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesine başladığını belirtti.

Projeden ilçede 99 mahallenin faydalanacağını belirten Kılıç, "52 bin hektar tarım alanının drenaj sorunu çözüme kavuşturulacak. İhale kapsamında 52 bin hektar alanın drenaj şebekesi için, ana-yedek-tersiyer drenaj kanal imalatları, 11 adet pompa binası ve daha önceki yıllarda imalatları tamamlanan 602 kilometrelik kanal alanında temizlik çalışması ile eksik imalatlar tamamlanacak. Geçtiğimiz yıl aralık ayında ihale edilen projenin sözleşmesi 8 Nisan 2020 tarihinde imzalandı ve işe başlandı." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Terme, Kavak, Belen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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