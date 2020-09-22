Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Bolat Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Bolat Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Özel, mahallede yürütülen kilitle parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra vatandaş ziyaretinde bulunan Özel, kapı ve telefonunun günün 24 saati açık olduğunu belirterek talep ve sorunları dinledi.

Özel, Bolat Mahallesi'nde eski hamamda da inceleme yaptı.

İncelemelere belediye meclis üyeleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bulundu.

Kaymakam Saygılı'ya MHP Kavak İlçe Başkanlığından ziyaret

MHP Kavak ilçe teşkilatı, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

MHP Kavak İlçe Başkanlığı 10. Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyen Cahit Kamber, yeni yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Saygılı'ya ziyarette bulundu.

Görevine yeni başlayan Saygılı'ya hayırlı olsun ve başarı temennisinde bulunan Kamber, yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Misafirseverliğinden dolayı Saygılı'ya teşekkür eden Kamber, ilçesi için yapılan ve yapılacak çalışmalarda birlikte gayret göstermek için hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Saygılı, Kamber ve yönetimine teşekkür etti.

Kavak HEM'den hijyen kursu

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) Kavak Belediyesi Tiritevi çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, kursa eğitmen olarak Nehir Yılmaz'ın görevlendirildiği söyledi.

48 saat süreli kursa 12 tiritevi çalışanlarının katıldığını bildiren Ersoy, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tiritevi çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi kursumuz sona erdi. Kursta gelenlerin karşılanması, masaların hazırlanması, sunum, hijyen, görgü kuralları ve uğurlanması gibi konularda eğitim verildi." dedi.

Ersoy, eğitime katılan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.

Kavak'ta "Bağımlılıkla mücadele farkındalık" eğitimi

Kavak ilçesinde Samsun Yeşilay Cemiyeti psikologları tarafından "Bağımlılıkla mücadele farkındalık" eğitimi gerçekleştirildi.

Uzaktan online olarak verilen eğitime, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü personeli, hizmet binalarında katıldı.

Eğitimde alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi konularla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi, bundan kurtulmaları için izlemeleri gereken yol anlatıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, eğitiminin katılımcılara önemli faydalar sağlayacağına inandığını belirterek, Samsun Yeşilay Cemiyetine ve eğitimcilere teşekkür etti.

Samsun, Ladik, Kavak, Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:31 - Kaynak: AA

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