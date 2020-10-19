Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta, Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sınıf Tam Öğretmenim" Kampanyasına Belediye 25 tablet bağışında bulundu.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlı, bağışı yapılan 25 tableti İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Uzun'a teslim etti.

Uzun, kampanyaya verdikleri desteklerinden dolayı Başkan Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.

Kampanya kapsamında toplanan tabletlerin en kısa zamanda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirten Uzun, öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmeleri için maddi durumu elverişli olanların kampanyaya destek vermesini istedi.

Çarşamba'da Muhtarlar Günü kutlandı

Çarşamba ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle Çarşamba Belediyesi Göl Restoran'da kahvaltı düzenledi.

Kahvaltıya Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır, toplumun önderlerisiniz. Muhtarlarımız değerlidir. Zor şartlarda görevler yapıyorsunuz. Seçimle iş başına gelen demokrasi zincirinin ilk halkasısınız. Muhtarlarımızla pandemi sürecinde de önemli çalışmalar yaptık, her zaman yanımızda oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Gününüzü en içten duygularla kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halit Doğan da, "Muhtarlarımızın bizim için yerleri her zaman ayrıdır. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önemi biz de çok iyi biliyoruz. Bu özel gününüzde sizlerle bir araya gelmek istedik, hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kahvaltıdan sonra Çarşamba Belediye Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi.