Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı ÖmerSaygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin sorunlarının aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılması hususlarındaki girişimlerin güçlendirilmesi, bu alandaki toplumsal hassasiyet ve bilincin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Sağlıklı her insanın aynı zamanda bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Sadece 3 Aralık'ın değil, 365 günün engellilere yönelik farkındalık günü olması gerekiyor. Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Geleceğe güvenle bakan, güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, tüm imkanlarını bu manada seferber etmektedir."

Özel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, engellileri sadece günlerinde değil, her gün hatırlamaları gerektiğini belirtti.

Engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırması bakımından 3 Aralık'ın anlamlı bir tarih olduğuna işaret eden Özel, "Ladik Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Engel aslında sadece zihinlerde var olan bir kavramdır. En büyük engeller zihinde ve kalptedir. Bunların dışında yer alan engelleri sevgi ve dayanışma ile aşmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

Ladik Ziraat Odasından güz dönemi hububat ekimi açıklaması

Ladik Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yunus Dal, ilçede görülen kuraklığın ardından gelen yağışla güz dönemi ekimi yapacak çiftçiler için toprağın uygun hale geldiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle ilçede güz dönemi ekim sürecinde gecikme yaşandığını anlatan Dal, "İlçemizde kasım sonuna kadar buğday ve arpa ekiminin tamamlanmış olması gerekirdi. Birkaç gün öncesinden gelen yağışla toprak nemlenerek ekime hazır hale geldi. Çiftçilerimiz hiç zaman kaybetmeden tarlasını ekime hazırlayıp ekimini tamamlaması gerekir." dedi.