Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Canik Belediyesi ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere "Çat Kapı" adıyla yeni bir proje başlattı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak ve sorunlarına çare olmak üzere Sosyal Hizmetler Birimi tarafından hayata geçirilen "Çat Kapı" adıyla yeni bir proje başlatıldı. Ekipler belirlenen adreslere çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çÇalışma sayesinde ilçede ulaşamadıkları hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmayacağını vurgulayarak,"Derdini bize açamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyoruz. Bu çalışma ile Canik ilçemizdeki tüm mahalleler tek tek taranıyor." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışını esas aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sosyal Hizmetler Birimi çalışanlarımız vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gece gündüz hizmet veriyor. 'Çat Kapı Projesi' sayesinde ilçemizde gözümüzden kaçmış olan, tespit edemediğimiz hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak. Hepsi de belediye olarak sunduğumuz imkanlardan yararlanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek, günlük sıcak yemek, gıda paketi, alışveriş kartı, yakıt yardımı gibi pek çok başlıkta hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca gidilen evlerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler veriliyor."

Kavak'ta kış tedbirleri

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 2021 - 2022 kış tedbirlerinin alındığını söyledi.

Başkan Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan ekiplerin, vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri konusunda aralıksız hizmet vereceğini bildirdi.

İlçede kış mevsiminde buzlanmaya karşı 2 ila 10 ton arasında tuz kullanıldığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "İlçemizde karla mücadelede görev alacak ekiplerimizi oluşturduk. Kendilerine herhangi bir olumsuzluk karşısında yapacakları çalışmalar karşısında talimatlarımızı verdik. Yine karla mücadelede kullanılacak araçlarımızın bakımları yapılmış hazır halde beklemektedir. Görevli ekiplerimiz olası bir olumsuzluk karşısında hangi saat olursa olsun mücadele çalışmalarına başlayacaktır." dedi.

Kavak ilçesinin Büyükşehir Kanunu'na tabi olduğunu hatırlatan Başkan Sarıcaoğlu, ilçeye yaptıkları hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ederek, Kavak mahalle yollarında herherhangi bir olumsuzluğun meydana gelmesi durumunda karla mücadele ekiplerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da yardımcı olacağını kaydetti.