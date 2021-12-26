Üye Girişi
Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

26.12.2021 17:01
Samsun'dan kısa kısa

Canik Belediyesi ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere "Çat Kapı" adıyla yeni bir proje başlattı.

Canik Belediyesi ilçedeki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere "Çat Kapı" adıyla yeni bir proje başlattı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak ve sorunlarına çare olmak üzere Sosyal Hizmetler Birimi tarafından hayata geçirilen "Çat Kapı" adıyla yeni bir proje başlatıldı. Ekipler belirlenen adreslere çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çÇalışma sayesinde ilçede ulaşamadıkları hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmayacağını vurgulayarak,"Derdini bize açamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyoruz. Bu çalışma ile Canik ilçemizdeki tüm mahalleler tek tek taranıyor." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışını esas aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sosyal Hizmetler Birimi çalışanlarımız vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gece gündüz hizmet veriyor. 'Çat Kapı Projesi' sayesinde ilçemizde gözümüzden kaçmış olan, tespit edemediğimiz hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayacak. Hepsi de belediye olarak sunduğumuz imkanlardan yararlanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek, günlük sıcak yemek, gıda paketi, alışveriş kartı, yakıt yardımı gibi pek çok başlıkta hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca gidilen evlerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler veriliyor."

Kavak'ta kış tedbirleri

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 2021 - 2022 kış tedbirlerinin alındığını söyledi.

Başkan Sarıcaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde oluşturulan ekiplerin, vatandaşların kış aylarını sıkıntısız geçirmeleri konusunda aralıksız hizmet vereceğini bildirdi.

İlçede kış mevsiminde buzlanmaya karşı 2 ila 10 ton arasında tuz kullanıldığını belirten Başkan Sarıcaoğlu, "İlçemizde karla mücadelede görev alacak ekiplerimizi oluşturduk. Kendilerine herhangi bir olumsuzluk karşısında yapacakları çalışmalar karşısında talimatlarımızı verdik. Yine karla mücadelede kullanılacak araçlarımızın bakımları yapılmış hazır halde beklemektedir. Görevli ekiplerimiz olası bir olumsuzluk karşısında hangi saat olursa olsun mücadele çalışmalarına başlayacaktır." dedi.

Kavak ilçesinin Büyükşehir Kanunu'na tabi olduğunu hatırlatan Başkan Sarıcaoğlu, ilçeye yaptıkları hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ederek, Kavak mahalle yollarında herherhangi bir olumsuzluğun meydana gelmesi durumunda karla mücadele ekiplerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına da yardımcı olacağını kaydetti.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı         
17:14
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın         
23:40
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15

Son Dakika Haberleri
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi, 1 yaralı var
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 17:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement