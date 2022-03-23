Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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Samsun'dan kısa kısa

23.03.2022 15:03
Samsun'dan kısa kısa

Ladik ilçesindeki Kemal Kaplan Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ladik ilçesindeki Kemal Kaplan Huzurevi'nde Yaşlılar Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Huzurevindeki etkinliğe, Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile protokol üyeleri katıldı.

Huzurevleri arasında gerçekleştirilen bocce turnuvasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Etkinlikte, huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri birlikte pasta kesti.

Havza'da öğrenci servisleri denetlendi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrenci servisi sürücülerine eğitim verilerek araçlarda denetim yapıldı.

Ekipler, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, ilçede belirlenen okullarda maske ve mesafe kuralları, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yayaların uyması gereken kurallar, servis araçlarına inme binme kuralları, okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar, kış aylarında öğrencilerin dikkat etmesi gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemiyle ilgili konularda trafik eğitim verildi.

Eğitim sonrası öğrencilere jandarma tarafından hediyeler dağıtıldı.

Bekdiğin İlkokulu ve Ortaokuluna öğrenci taşıyan servis sürücülerine de yolcu indirme bindirme kuralları, güvenli sürüş eğitimi, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, okul servis aracında bulunması gereken özellikler, kış şartlarında alınacak tedbirler, zincir takılması gereken durumlar, okul servis araçları yönetmeliği konusunda bilgiler verilerek araçlar denetlendi.

Denetimlerde kış lastiği, emniyet kemeri, öğrenci aracı yazısı ve dur levhası ile bulundurulması gerek evraklar kontrol edildi.

Eğitim ve denetimlerin öğretim yılı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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Kemal Kaplan, Huzurevi, Hisarcık, Ladik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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