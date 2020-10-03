Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Güz türküleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda "Güz türküleri" konserini sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirdi. Piyanolu şan konseri olan "Güz türküleri" konserinde piyanist Onur Altıparmak, SAMDOB sanatçılarından soprano Eda Bingöl Gürkan'a eşlik etti. Murat Çamlıtepe ise anlatıcı olarak seslendirilen türkülere dair detayları sanatseverlerle paylaştı.

Konserde Turgay Erdener'in bestelediği "İlle de ve "Sen sen sen", Onur Altıparmak'ın düzenlemelerini yaptığı "Bahçalarda mor meni" ve "Çalın davulları", Aytekin Albuz'un düzenlemesini gerçekleştirdiği "İntizar", Fikret Amirov'un bestelediği "Baharımsan (Aygız)", Üzeyir Hacıbeyov'un bestelediği Arşın Mal Alan operetinden Gülçehre'nin aryası "Aşık oldum", Tofik Guliyev'in bestelediği "Sene de galmaz (Yalgızam)" ve Kıvanç Tepe'nin düzenlemesini yaptığı "Aman avcı" gibi Anadolu'nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Güz türküleri konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi Güz türküleri konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi Güz türküleri konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi Güz türküleri konseri verdi

Aydın Gün, Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 21:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Güz türküleri' konseri verdi - Son Dakika

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